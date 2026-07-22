ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt letztendlich

Der ATX Prime gewann am Abend an Wert.

Zum Handelsende sprang der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,33 Prozent auf 3 213,58 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 3 203,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 202,97 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 192,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 225,77 Einheiten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3 241,86 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Wert von 2 876,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 256,17 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 20,89 Prozent nach oben. Bei 3 243,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 4,35 Prozent auf 6,00 EUR), Rosenbauer (+ 3,77 Prozent auf 60,60 EUR), Warimpex (+ 3,03 Prozent auf 0,51 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,79 Prozent auf 84,70 EUR) und Semperit (+ 2,72 Prozent auf 15,10 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen FACC (-1,72 Prozent auf 16,04 EUR), ZUMTOBEL (-1,69 Prozent auf 4,07 EUR), AT S (AT&S) (-1,11 Prozent auf 177,60 EUR), AMAG (-1,11 Prozent auf 26,70 EUR) und PORR (-1,02 Prozent auf 38,85 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 516 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,734 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at