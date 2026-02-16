Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|ATX Prime-Performance im Blick
|
16.02.2026 09:29:57
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt zum Handelsstart
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 2 799,53 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 2 799,27 Punkten in den Handel, nach 2 799,35 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 811,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 799,27 Punkten lag.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 716,26 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 2 411,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 2 040,72 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,32 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 896,54 Punkte. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 4,09 Prozent auf 17,80 EUR), STRABAG SE (+ 3,77 Prozent auf 93,60 EUR), PORR (+ 3,41 Prozent auf 39,45 EUR), FACC (+ 1,75 Prozent auf 11,62 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,59 Prozent auf 63,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-3,07 Prozent auf 25,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,26 Prozent auf 6,06 EUR), Verbund (-1,54 Prozent auf 57,50 EUR), Semperit (-1,49 Prozent auf 13,20 EUR) und Rosenbauer (-1,20 Prozent auf 49,30 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 26 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,612 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,89 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Verbund AG
|14:32
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Verbund verkaufen
|UBS AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|26,10
|0,00%
|Erste Group Bank AG
|102,70
|0,69%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,05
|0,52%
|FACC AG
|11,68
|2,28%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,64
|-9,03%
|Marinomed Biotech AG
|17,80
|4,09%
|OMV AG
|54,80
|0,27%
|PORR AG
|39,90
|4,59%
|Rosenbauer
|49,50
|-0,80%
|Semperit AG Holding
|13,22
|-1,34%
|STRABAG SE
|96,80
|7,32%
|Verbund AG
|57,50
|-1,54%
|Vienna Insurance
|64,00
|1,91%
|voestalpine AG
|45,04
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 818,79
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.