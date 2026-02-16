ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime steigt zum Handelsstart

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 2 799,53 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 2 799,27 Punkten in den Handel, nach 2 799,35 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 811,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 799,27 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 716,26 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 2 411,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Stand von 2 040,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,32 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 896,54 Punkte. Bei 2 638,17 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 4,09 Prozent auf 17,80 EUR), STRABAG SE (+ 3,77 Prozent auf 93,60 EUR), PORR (+ 3,41 Prozent auf 39,45 EUR), FACC (+ 1,75 Prozent auf 11,62 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,59 Prozent auf 63,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Addiko Bank (-3,07 Prozent auf 25,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,26 Prozent auf 6,06 EUR), Verbund (-1,54 Prozent auf 57,50 EUR), Semperit (-1,49 Prozent auf 13,20 EUR) und Rosenbauer (-1,20 Prozent auf 49,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 26 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,612 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,89 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at