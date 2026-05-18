ZUMTOBEL Aktie
WKN: 83730 / ISIN: AT0000837307
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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18.05.2026 15:58:54
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht am Montagnachmittag Gewinne
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent stärker bei 2 912,56 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,019 Prozent tiefer bei 2 897,48 Punkten, nach 2 898,02 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 918,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 876,05 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 947,17 Punkte. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 892,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 233,25 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.
Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,78 Prozent auf 105,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,07 Prozent auf 59,20 EUR), BAWAG (+ 2,07 Prozent auf 148,00 EUR), UBM Development (+ 1,77 Prozent auf 17,25 EUR) und Österreichische Post (+ 1,61 Prozent auf 31,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Polytec (-4,18 Prozent auf 4,36 EUR), Warimpex (-3,92 Prozent auf 0,49 EUR), Wolford (-3,70 Prozent auf 2,60 EUR), Addiko Bank (-2,91 Prozent auf 26,70 EUR) und PORR (-2,76 Prozent auf 35,20 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 267 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,675 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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