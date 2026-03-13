ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Der ATX Prime zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.

Am Freitag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 1,63 Prozent auf 2 618,16 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,029 Prozent tiefer bei 2 660,74 Punkten, nach 2 661,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2 661,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 617,77 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 2,65 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 799,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 536,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 103,25 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,50 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 588,71 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 2,94 Prozent auf 11,92 EUR), Rosenbauer (+ 2,50 Prozent auf 49,20 EUR), Polytec (+ 2,02 Prozent auf 3,54 EUR), Österreichische Post (+ 1,98 Prozent auf 33,55 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,69 Prozent auf 36,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Andritz (-4,62 Prozent auf 63,00 EUR), Warimpex (-4,40 Prozent auf 0,48 EUR), UNIQA Insurance (-3,47 Prozent auf 15,00 EUR), PORR (-3,47 Prozent auf 36,15 EUR) und voestalpine (-3,42 Prozent auf 39,52 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 549 938 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 36,428 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at