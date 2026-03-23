Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Kursentwicklung
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23.03.2026 09:28:59
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht zum Start Verluste
Am Montag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 2,11 Prozent tiefer bei 2 526,63 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,201 Prozent auf 2 575,89 Punkte an der Kurstafel, nach 2 581,07 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 521,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 576,32 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bei 2 888,15 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, den Stand von 2 604,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, mit 2 139,40 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 4,95 Prozent zu Buche. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2 521,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Telekom Austria (+ 3,54 Prozent auf 9,35 EUR), Semperit (+ 0,00 Prozent auf 14,86 EUR), Flughafen Wien (+ 0,00 Prozent auf 51,40 EUR), UBM Development (-0,57 Prozent auf 17,40 EUR) und ZUMTOBEL (-1,27 Prozent auf 3,90 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-13,33 Prozent auf 13,00 EUR), FACC (-5,50 Prozent auf 13,06 EUR), DO (-4,53 Prozent auf 160,00 EUR), Palfinger (-4,53 Prozent auf 33,75 EUR) und Lenzing (-4,13 Prozent auf 19,94 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 52 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,704 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 7,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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