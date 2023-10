ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 1 524,59 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,007 Prozent stärker bei 1 525,30 Punkten, nach 1 525,19 Punkten am Vortag.

Bei 1 518,85 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 530,80 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche gab der ATX Prime bereits um 0,243 Prozent nach. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 25.09.2023, mit 1 583,73 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, stand der ATX Prime bei 1 638,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 440,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 büßte der Index bereits um 3,73 Prozent ein. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 515,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 1,43 Prozent auf 0,71 EUR), Erste Group Bank (+ 1,23 Prozent auf 32,85 EUR), Flughafen Wien (+ 1,21 Prozent auf 50,30 EUR), FACC (+ 0,90 Prozent auf 5,61 EUR) und Raiffeisen (+ 0,68 Prozent auf 13,38 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-3,96 Prozent auf 22,78 EUR), Marinomed Biotech (-3,49 Prozent auf 36,00 EUR), Wolford (-3,43 Prozent auf 4,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,63 Prozent auf 111,00 EUR) und Frequentis (-2,40 Prozent auf 28,50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 392 629 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 28,575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert mit 1,67 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die BAWAG-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

