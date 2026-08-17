Rosenbauer Aktie

Rosenbauer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 17.08.2026 16:00:11

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagnachmittag leichter

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagnachmittag leichter

Mit dem ATX Prime geht es heute abwärts.

Um 15:42 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,44 Prozent auf 3 301,91 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 3 316,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 316,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 299,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 325,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 136,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 898,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 2 419,37 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,22 Prozent zu. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 4,00 Prozent auf 62,40 EUR), Semperit (+ 3,48 Prozent auf 16,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,72 Prozent auf 29,50 EUR), Verbund (+ 1,68 Prozent auf 57,35 EUR) und FACC (+ 1,37 Prozent auf 17,72 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-4,00 Prozent auf 4,80 EUR), Wienerberger (-3,28 Prozent auf 20,06 EUR), Addiko Bank (-3,09 Prozent auf 25,10 EUR), CA Immobilien (-2,10 Prozent auf 23,35 EUR) und Lenzing (-1,74 Prozent auf 22,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 272 641 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,624 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rosenbauer

mehr Nachrichten

Analysen zu Rosenbauer

mehr Analysen
11.08.26 Rosenbauer buy Baader Bank
14.04.26 Rosenbauer buy Baader Bank
14.04.26 Rosenbauer buy Baader Bank
27.06.25 Rosenbauer buy Baader Bank
15.05.25 Rosenbauer kaufen Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 25,10 -3,09% Addiko Bank
CA Immobilien 23,25 -2,52% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 122,50 -0,08% Erste Group Bank AG
FACC AG 17,74 1,49% FACC AG
Lenzing AG 22,70 -1,30% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 4,80 -4,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 66,00 0,38% OMV AG
Rosenbauer 62,40 4,00% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 29,45 1,55% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 16,35 3,48% Semperit AG Holding
Verbund AG 57,50 1,95% Verbund AG
Wienerberger AG 20,02 -3,47% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 3,86 -5,39% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 302,73 -0,41%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte in Grün -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen