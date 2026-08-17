ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagnachmittag leichter

Mit dem ATX Prime geht es heute abwärts.

Um 15:42 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,44 Prozent auf 3 301,91 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 3 316,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 316,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 299,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 325,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 136,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 898,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 2 419,37 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,22 Prozent zu. Bei 3 337,77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 4,00 Prozent auf 62,40 EUR), Semperit (+ 3,48 Prozent auf 16,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,72 Prozent auf 29,50 EUR), Verbund (+ 1,68 Prozent auf 57,35 EUR) und FACC (+ 1,37 Prozent auf 17,72 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-4,00 Prozent auf 4,80 EUR), Wienerberger (-3,28 Prozent auf 20,06 EUR), Addiko Bank (-3,09 Prozent auf 25,10 EUR), CA Immobilien (-2,10 Prozent auf 23,35 EUR) und Lenzing (-1,74 Prozent auf 22,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 272 641 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,624 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at