Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Index-Performance im Blick
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30.06.2026 12:26:57
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich fester
Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,22 Prozent fester bei 3 164,05 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 3 126,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 125,77 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 166,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 125,22 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 3 039,39 Punkten auf. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 629,59 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2 228,38 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 19,03 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,25 Prozent auf 204,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,83 Prozent auf 9,50 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 18,16 EUR), STRABAG SE (+ 1,81 Prozent auf 89,90 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,49 Prozent auf 17,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,93 Prozent auf 2,22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 5,18 EUR), Warimpex (-2,28 Prozent auf 0,51 EUR), ZUMTOBEL (-1,26 Prozent auf 3,93 EUR) und Rosenbauer (-1,00 Prozent auf 59,40 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 87 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,939 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,59 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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