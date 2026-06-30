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Index-Performance im Blick 30.06.2026 12:26:57

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich fester

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich fester

Der ATX Prime steigt aktuell.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,22 Prozent fester bei 3 164,05 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 3 126,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3 125,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 166,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 125,22 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 3 039,39 Punkten auf. Der ATX Prime lag am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 629,59 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2 228,38 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 19,03 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,25 Prozent auf 204,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,83 Prozent auf 9,50 EUR), FACC (+ 2,14 Prozent auf 18,16 EUR), STRABAG SE (+ 1,81 Prozent auf 89,90 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,49 Prozent auf 17,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,93 Prozent auf 2,22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 5,18 EUR), Warimpex (-2,28 Prozent auf 0,51 EUR), ZUMTOBEL (-1,26 Prozent auf 3,93 EUR) und Rosenbauer (-1,00 Prozent auf 59,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 87 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,939 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,59 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 205,50 7,03% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 116,50 1,39% Erste Group Bank AG
FACC AG 18,06 1,57% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 5,18 -2,63% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 9,50 3,83% Marinomed Biotech AG
OMV AG 54,60 1,02% OMV AG
Rosenbauer 59,80 -0,33% Rosenbauer
STRABAG SE 89,10 0,91% STRABAG SE
UNIQA Insurance AG 17,64 1,15% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 40,90 1,14% voestalpine AG
Warimpex 0,51 -2,28% Warimpex
Wolford AG 2,36 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,96 -0,50% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 157,09 1,00%

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