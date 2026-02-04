BAWAG Aktie
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich mittags leichter
Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent tiefer bei 2 835,41 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 842,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 842,57 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 825,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 853,10 Punkten lag.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Wert von 2 658,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 384,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, notierte der ATX Prime bei 1 895,74 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,67 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 853,10 Punkten. 2 638,17 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,29 Prozent auf 48,60 EUR), Lenzing (+ 4,12 Prozent auf 26,55 EUR), Telekom Austria (+ 3,66 Prozent auf 9,35 EUR), OMV (+ 2,29 Prozent auf 51,45 EUR) und Andritz (+ 1,27 Prozent auf 75,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-1,96 Prozent auf 60,00 EUR), BAWAG (-1,91 Prozent auf 138,90 EUR), Vienna Insurance (-1,62 Prozent auf 67,00 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 109,10 EUR) und UBM Development (-1,49 Prozent auf 19,90 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 196 866 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,836 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
