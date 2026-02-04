BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

ATX Prime-Marktbericht 04.02.2026 12:27:28

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich mittags leichter

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich mittags leichter

Der ATX Prime verliert heute an Boden.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent tiefer bei 2 835,41 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 842,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 842,57 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 825,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 853,10 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Wert von 2 658,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 384,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, notierte der ATX Prime bei 1 895,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,67 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 853,10 Punkten. 2 638,17 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,29 Prozent auf 48,60 EUR), Lenzing (+ 4,12 Prozent auf 26,55 EUR), Telekom Austria (+ 3,66 Prozent auf 9,35 EUR), OMV (+ 2,29 Prozent auf 51,45 EUR) und Andritz (+ 1,27 Prozent auf 75,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-1,96 Prozent auf 60,00 EUR), BAWAG (-1,91 Prozent auf 138,90 EUR), Vienna Insurance (-1,62 Prozent auf 67,00 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 109,10 EUR) und UBM Development (-1,49 Prozent auf 19,90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 196 866 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,836 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

22.01.26 BAWAG buy UBS AG
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
23.10.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
09.07.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 75,90 -1,17% Andritz AG
AT & S (AT&S) 49,60 -1,78% AT & S (AT&S)
BAWAG 135,10 -2,88% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,00 0,31% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 105,80 -2,49% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,90 -1,37% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 27,55 0,92% Lenzing AG
OMV AG 51,60 -2,55% OMV AG
Telekom Austria AG 9,47 0,21% Telekom Austria AG
UBM Development AG 20,00 0,00% UBM Development AG
Verbund AG 59,40 -2,94% Verbund AG
Vienna Insurance 67,60 -0,29% Vienna Insurance

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 801,53 -1,81%

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

