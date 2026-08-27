PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|ATX Prime-Kursentwicklung
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27.08.2026 17:58:40
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben
Zum Handelsschluss tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,16 Prozent leichter bei 3 284,56 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,014 Prozent schwächer bei 3 322,77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 323,23 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 329,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 280,87 Einheiten.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,687 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 3 131,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 012,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der ATX Prime bei 2 326,89 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,57 Prozent. Bei 3 337,77 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,38 Prozent auf 146,80 EUR), Rosenbauer (+ 3,29 Prozent auf 62,80 EUR), Frequentis (+ 3,29 Prozent auf 75,40 EUR), EVN (+ 2,28 Prozent auf 29,10 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,93 Prozent auf 52,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil PORR (-7,50 Prozent auf 37,60 EUR), Wolford (-4,59 Prozent auf 2,08 EUR), Erste Group Bank (-3,27 Prozent auf 121,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,23 Prozent auf 4,49 EUR) und STRABAG SE (-2,72 Prozent auf 85,70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338 370 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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