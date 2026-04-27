ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Montagshandels stärker

Am Montag ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 2 852,81 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,019 Prozent auf 2 849,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 848,78 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 869,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 847,11 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 618,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 788,18 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 2 044,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,32 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 5,19 Prozent auf 2,84 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,63 Prozent auf 37,50 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,52 Prozent auf 26,70 EUR) und FACC (+ 1,24 Prozent auf 13,10 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-5,74 Prozent auf 91,90 EUR), Marinomed Biotech (-2,92 Prozent auf 13,30 EUR), Lenzing (-2,14 Prozent auf 22,90 EUR), Telekom Austria (-1,44 Prozent auf 9,60 EUR) und STRABAG SE (-1,38 Prozent auf 85,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 278 060 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,743 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,17 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at