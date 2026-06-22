ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende fester

Schlussendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,91 Prozent auf 3 241,86 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 3 212,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 212,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 243,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 207,87 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 22.05.2026, mit 2 958,18 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der ATX Prime 2 581,07 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 2 173,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21,96 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 243,92 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,75 Prozent auf 239,00 EUR), voestalpine (+ 2,88 Prozent auf 44,96 EUR), STRABAG SE (+ 2,42 Prozent auf 88,80 EUR), Andritz (+ 2,05 Prozent auf 79,60 EUR) und Raiffeisen (+ 1,47 Prozent auf 55,25 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-6,06 Prozent auf 0,50 EUR), Lenzing (-5,08 Prozent auf 27,10 EUR), Wolford (-4,00 Prozent auf 2,40 EUR), ZUMTOBEL (-3,69 Prozent auf 4,18 EUR) und Marinomed Biotech (-3,19 Prozent auf 9,10 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 515 306 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,405 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 8,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at