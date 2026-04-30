ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende in Rot

Am Donnerstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,57 Prozent schwächer bei 2 865,52 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent schwächer bei 2 881,71 Punkten in den Handel, nach 2 881,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 849,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 887,28 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,569 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 629,59 Punkten. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, einen Wert von 2 779,34 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 069,32 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,80 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 5,47 Prozent auf 4,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,96 Prozent auf 93,80 EUR), Wolford (+ 2,76 Prozent auf 2,98 EUR), EVN (+ 2,48 Prozent auf 28,95 EUR) und DO (+ 2,37 Prozent auf 173,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Erste Group Bank (-6,18 Prozent auf 94,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,94 Prozent auf 5,36 EUR), Palfinger (-1,82 Prozent auf 35,00 EUR), Marinomed Biotech (-1,53 Prozent auf 12,90 EUR) und Andritz (-0,96 Prozent auf 72,30 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 1 097 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,190 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,17 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at