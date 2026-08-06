ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen

Für den ATX Prime ging es am Abend aufwärts.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,62 Prozent fester bei 3 321,41 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 3 301,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 301,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 298,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 337,77 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 4,34 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 226,80 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 2 949,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 278,18 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 337,77 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 3,53 Prozent auf 73,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,50 Prozent auf 147,80 EUR), Lenzing (+ 2,98 Prozent auf 24,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,77 Prozent auf 66,80 EUR) und Telekom Austria (+ 1,59 Prozent auf 10,22 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 5,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,76 Prozent auf 4,61 EUR), Frequentis (-3,04 Prozent auf 76,60 EUR), FACC (-1,96 Prozent auf 17,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,81 Prozent auf 86,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338 488 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,410 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at