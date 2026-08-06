Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Entwicklung 06.08.2026 17:58:54

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen

Für den ATX Prime ging es am Abend aufwärts.

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,62 Prozent fester bei 3 321,41 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 3 301,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 301,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 298,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 337,77 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 4,34 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 226,80 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 2 949,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 278,18 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3 337,77 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 3,53 Prozent auf 73,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,50 Prozent auf 147,80 EUR), Lenzing (+ 2,98 Prozent auf 24,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,77 Prozent auf 66,80 EUR) und Telekom Austria (+ 1,59 Prozent auf 10,22 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 5,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,76 Prozent auf 4,61 EUR), Frequentis (-3,04 Prozent auf 76,60 EUR), FACC (-1,96 Prozent auf 17,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,81 Prozent auf 86,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338 488 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,410 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marinomed Biotech AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Marinomed Biotech AG

mehr Analysen
19.09.23 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
05.04.23 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
20.09.22 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
05.04.22 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
14.09.21 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 143,60 -2,84% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 120,00 -1,40% Erste Group Bank AG
FACC AG 16,82 -1,06% FACC AG
Frequentis 74,80 -2,35% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,60 -0,22% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 23,70 -2,07% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 5,40 8,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 86,80 -0,12% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 62,80 -1,34% OMV AG
Rosenbauer 64,40 -3,59% Rosenbauer
Telekom Austria AG 9,96 -2,54% Telekom Austria AG
Vienna Insurance 71,70 -2,18% Vienna Insurance
ZUMTOBEL AG 4,04 -1,46% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 277,74 -1,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen