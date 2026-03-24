Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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ATX Prime-Performance 24.03.2026 09:29:24

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben

ATX Prime-Handel am Morgen.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr 0,04 Prozent auf 2 612,18 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 2 613,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2 613,25 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 618,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 609,27 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 2 838,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 604,50 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Wert von 2 156,21 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,73 Prozent nach unten. Bei 2 907,38 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,37 Prozent auf 23,70 EUR), Palfinger (+ 1,18 Prozent auf 34,35 EUR), OMV (+ 0,85 Prozent auf 59,15 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,58 Prozent auf 86,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,00 Prozent auf 2,66 EUR), Polytec (-3,16 Prozent auf 3,37 EUR), Marinomed Biotech (-3,16 Prozent auf 13,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,72 Prozent auf 50,10 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,21 Prozent auf 5,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 26 732 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 35,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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