Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime im Fokus
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25.03.2026 09:30:00
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsstart stärker
Um 09:12 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,60 Prozent aufwärts auf 2 659,55 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent stärker bei 2 618,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 617,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 617,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 660,79 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 3,25 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 25.02.2026, den Wert von 2 865,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 604,50 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, bei 2 144,84 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,052 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 907,38 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,55 Prozent auf 52,90 EUR), FACC (+ 3,10 Prozent auf 13,98 EUR), Erste Group Bank (+ 2,75 Prozent auf 93,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,69 Prozent auf 38,12 EUR) und Wienerberger (+ 2,50 Prozent auf 22,96 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,70 Prozent auf 5,20 EUR), Marinomed Biotech (-3,57 Prozent auf 13,50 EUR), ZUMTOBEL (-2,16 Prozent auf 3,85 EUR) und UBM Development (-1,70 Prozent auf 17,35 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 26 538 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,267 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
Die Raiffeisen-Aktie hat mit 5,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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