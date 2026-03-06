OMV Aktie
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start auf grünem Terrain
Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,16 Prozent höher bei 2 707,34 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent tiefer bei 2 702,56 Punkten, nach 2 703,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 702,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 718,73 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 4,62 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 06.02.2026, den Wert von 2 813,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 525,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 175,14 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,85 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Andritz (+ 2,61 Prozent auf 68,80 EUR), FACC (+ 1,14 Prozent auf 14,22 EUR), Telekom Austria (+ 0,97 Prozent auf 9,39 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,84 Prozent auf 4,19 EUR) und Verbund (+ 0,81 Prozent auf 62,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-5,33 Prozent auf 2,84 EUR), Marinomed Biotech (-2,94 Prozent auf 16,50 EUR), PORR (-2,69 Prozent auf 37,95 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR) und AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 46,45 EUR) unter Druck.
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime ist die Österreichische Post-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
