OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime aktuell 06.03.2026 09:29:31

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start auf grünem Terrain

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start auf grünem Terrain

Der ATX Prime hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,16 Prozent höher bei 2 707,34 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,020 Prozent tiefer bei 2 702,56 Punkten, nach 2 703,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 702,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 718,73 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 4,62 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 06.02.2026, den Wert von 2 813,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 525,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 175,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,85 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Andritz (+ 2,61 Prozent auf 68,80 EUR), FACC (+ 1,14 Prozent auf 14,22 EUR), Telekom Austria (+ 0,97 Prozent auf 9,39 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,84 Prozent auf 4,19 EUR) und Verbund (+ 0,81 Prozent auf 62,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-5,33 Prozent auf 2,84 EUR), Marinomed Biotech (-2,94 Prozent auf 16,50 EUR), PORR (-2,69 Prozent auf 37,95 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR) und AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 46,45 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Österreichische Post-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
11.02.26 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 OMV buy UBS AG
05.02.26 OMV Underweight Barclays Capital
29.01.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,50 1,15% Addiko Bank
Andritz AG 68,10 1,57% Andritz AG
AT & S (AT&S) 45,25 -4,23% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 95,00 -1,86% Erste Group Bank AG
FACC AG 14,08 0,14% FACC AG
Marinomed Biotech AG 14,30 -15,88% Marinomed Biotech AG
OMV AG 57,45 2,22% OMV AG
Österreichische Post AG 34,30 0,15% Österreichische Post AG
PORR AG 38,85 -0,38% PORR AG
Raiffeisen 37,28 -3,87% Raiffeisen
Telekom Austria AG 9,51 2,26% Telekom Austria AG
Verbund AG 64,60 4,45% Verbund AG
Wolford AG 3,04 1,33% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,31 3,61% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 686,13 -0,63%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen