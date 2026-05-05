DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime aktuell 05.05.2026 09:28:57

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels knapp behauptet

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels knapp behauptet

Der ATX Prime bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,00 Prozent auf 2 836,62 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,055 Prozent höher bei 2 838,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 836,62 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 831,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 839,67 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 706,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der ATX Prime 2 801,53 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 115,92 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,71 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,83 Prozent auf 5,56 EUR), EVN (+ 1,39 Prozent auf 29,10 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 61,60 EUR), voestalpine (+ 0,85 Prozent auf 42,48 EUR) und DO (+ 0,84 Prozent auf 169,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Marinomed Biotech (-6,09 Prozent auf 10,80 EUR), Raiffeisen (-3,52 Prozent auf 43,36 EUR), PORR (-2,35 Prozent auf 37,35 EUR) und Polytec (-1,42 Prozent auf 4,16 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 30 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Warimpex-Aktie präsentiert mit 6,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Analysen
03.04.26 EVN Barclays Capital
06.01.26 EVN verkaufen Baader Bank
30.12.25 EVN kaufen Erste Group Bank
18.12.25 EVN Reduce Baader Bank
08.12.25 EVN verkaufen Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,34 -0,26% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 166,00 -0,95% DO & CO
Erste Group Bank AG 94,10 0,64% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,50 -0,70% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 5,38 -1,47% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 9,45 -17,83% Marinomed Biotech AG
OMV AG 61,55 1,15% OMV AG
Polytec 4,20 -0,47% Polytec
PORR AG 38,15 -0,26% PORR AG
Raiffeisen 43,76 -2,63% Raiffeisen
voestalpine AG 43,48 3,23% voestalpine AG
Warimpex 0,50 -1,96% Warimpex
Wolford AG 2,90 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 851,96 0,54%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen