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WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|ATX Prime aktuell
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05.05.2026 09:28:57
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels knapp behauptet
Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,00 Prozent auf 2 836,62 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,055 Prozent höher bei 2 838,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 836,62 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 831,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 839,67 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 706,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der ATX Prime 2 801,53 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 115,92 Punkte.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,71 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,83 Prozent auf 5,56 EUR), EVN (+ 1,39 Prozent auf 29,10 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 61,60 EUR), voestalpine (+ 0,85 Prozent auf 42,48 EUR) und DO (+ 0,84 Prozent auf 169,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-6,90 Prozent auf 2,70 EUR), Marinomed Biotech (-6,09 Prozent auf 10,80 EUR), Raiffeisen (-3,52 Prozent auf 43,36 EUR), PORR (-2,35 Prozent auf 37,35 EUR) und Polytec (-1,42 Prozent auf 4,16 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 30 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Die Warimpex-Aktie präsentiert mit 6,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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