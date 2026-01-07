OMV Aktie
07.01.2026 09:28:48
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels schwächer
Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent auf 2 680,00 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 2 689,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 688,59 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 689,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 679,65 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,825 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 525,91 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Stand von 2 350,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der ATX Prime bei 1 821,53 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 3,14 Prozent auf 23,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,34 Prozent auf 82,90 EUR), voestalpine (+ 1,14 Prozent auf 38,92 EUR), Frequentis (+ 1,07 Prozent auf 75,80 EUR) und Wienerberger (+ 0,66 Prozent auf 30,32 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-4,22 Prozent auf 3,18 EUR), Warimpex (-3,07 Prozent auf 0,47 EUR), Rosenbauer (-2,35 Prozent auf 45,80 EUR), OMV (-1,65 Prozent auf 47,64 EUR) und AT S (AT&S) (-1,32 Prozent auf 33,70 EUR).
Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien
Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 52 596 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 40,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die Polytec-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
