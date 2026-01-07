OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

ATX Prime-Performance im Blick 07.01.2026 09:28:48

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels schwächer

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der ATX Prime gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent auf 2 680,00 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 2 689,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2 688,59 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 689,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 679,65 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,825 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 525,91 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Stand von 2 350,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, stand der ATX Prime bei 1 821,53 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 3,14 Prozent auf 23,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,34 Prozent auf 82,90 EUR), voestalpine (+ 1,14 Prozent auf 38,92 EUR), Frequentis (+ 1,07 Prozent auf 75,80 EUR) und Wienerberger (+ 0,66 Prozent auf 30,32 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-4,22 Prozent auf 3,18 EUR), Warimpex (-3,07 Prozent auf 0,47 EUR), Rosenbauer (-2,35 Prozent auf 45,80 EUR), OMV (-1,65 Prozent auf 47,64 EUR) und AT S (AT&S) (-1,32 Prozent auf 33,70 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 52 596 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 40,777 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Polytec-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

Analysen zu Erste Group Bank AG

09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 23,00 0,88% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 32,45 -7,02% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 104,70 0,77% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,35 -1,22% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 81,00 4,11% Frequentis
OMV AG 47,16 -0,51% OMV AG
Polytec 3,33 -0,60% Polytec
Rosenbauer 47,00 1,29% Rosenbauer
STRABAG SE 82,90 -1,31% STRABAG SE
voestalpine AG 39,42 -0,66% voestalpine AG
Warimpex 0,52 4,40% Warimpex
Wienerberger AG 29,70 0,13% Wienerberger AG
Wolford AG 3,32 4,40% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 689,00 0,00%

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

