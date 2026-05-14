Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime-Marktbericht
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14.05.2026 09:28:24
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start mit positivem Vorzeichen
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,38 Prozent fester bei 2 920,25 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 2 909,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 909,21 Punkten am Vortag.
Bei 2 924,04 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 908,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,303 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 2 918,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 2 799,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 234,27 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,86 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 2,80 Prozent auf 23,46 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,03 Prozent auf 78,80 EUR), Frequentis (+ 1,02 Prozent auf 69,60 EUR), BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 149,40 EUR) und Palfinger (+ 0,87 Prozent auf 34,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-4,83 Prozent auf 2,76 EUR), Warimpex (-3,80 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-2,50 Prozent auf 9,75 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,75 Prozent auf 5,60 EUR) und AT S (AT&S) (-0,78 Prozent auf 101,20 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 355 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,520 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte
2027 hat die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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