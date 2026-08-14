ATX Prime-Handel aktuell: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen

Am Abend legten Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 3 316,35 Punkten aus dem Handel. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent stärker bei 3 314,17 Punkten, nach 3 314,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 324,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 297,32 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 198,48 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 929,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2 384,52 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 24,76 Prozent. Bei 3 337,77 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 25,00 Prozent auf 5,00 EUR), Polytec (+ 5,49 Prozent auf 5,00 EUR), FACC (+ 4,17 Prozent auf 17,48 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,22 Prozent auf 173,20 EUR) und Semperit (+ 1,94 Prozent auf 15,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-8,00 Prozent auf 2,30 EUR), Frequentis (-3,34 Prozent auf 72,30 EUR), voestalpine (-3,20 Prozent auf 45,32 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,68 Prozent auf 83,40 EUR) und AMAG (-1,06 Prozent auf 27,90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 203 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at