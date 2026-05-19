DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Blick 19.05.2026 12:27:20

ATX Prime-Handel aktuell: Das macht der ATX Prime am Dienstagmittag

ATX Prime-Handel aktuell: Das macht der ATX Prime am Dienstagmittag

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,31 Prozent auf 2 914,87 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,028 Prozent höher bei 2 906,53 Punkten, nach 2 905,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 898,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 917,88 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 2 947,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 877,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 228,23 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,66 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 5,31 Prozent auf 0,52 EUR), Rosenbauer (+ 2,35 Prozent auf 61,00 EUR), Wienerberger (+ 2,06 Prozent auf 22,82 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,74 Prozent auf 5,86 EUR) und CA Immobilien (+ 1,59 Prozent auf 25,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-7,25 Prozent auf 2,56 EUR), Vienna Insurance (-2,22 Prozent auf 66,00 EUR), Palfinger (-1,61 Prozent auf 33,55 EUR), Polytec (-1,58 Prozent auf 4,36 EUR) und DO (-1,10 Prozent auf 179,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 108 034 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,675 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & CO

mehr Nachrichten