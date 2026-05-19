ATX Prime-Handel aktuell: Das macht der ATX Prime am Dienstagmittag

Um 12:10 Uhr verbucht der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,31 Prozent auf 2 914,87 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,028 Prozent höher bei 2 906,53 Punkten, nach 2 905,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 898,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 917,88 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 2 947,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2 877,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 228,23 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,66 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 5,31 Prozent auf 0,52 EUR), Rosenbauer (+ 2,35 Prozent auf 61,00 EUR), Wienerberger (+ 2,06 Prozent auf 22,82 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,74 Prozent auf 5,86 EUR) und CA Immobilien (+ 1,59 Prozent auf 25,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-7,25 Prozent auf 2,56 EUR), Vienna Insurance (-2,22 Prozent auf 66,00 EUR), Palfinger (-1,61 Prozent auf 33,55 EUR), Polytec (-1,58 Prozent auf 4,36 EUR) und DO (-1,10 Prozent auf 179,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 108 034 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,675 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at