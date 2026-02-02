ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im ATX Prime

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,61 Prozent aufwärts auf 2 796,34 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent tiefer bei 2 779,05 Punkten, nach 2 779,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 742,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 798,94 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 658,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 393,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 932,26 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,20 Prozent zu. Bei 2 809,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7,19 Prozent auf 3,28 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,96 Prozent auf 40,75 EUR), Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,05 Prozent auf 15,96 EUR) und Addiko Bank (+ 1,96 Prozent auf 26,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Polytec (-2,91 Prozent auf 4,01 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR), Marinomed Biotech (-1,61 Prozent auf 18,30 EUR), AMAG (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR) und Frequentis (-1,21 Prozent auf 81,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 228 126 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die CPI Europe-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 8,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

