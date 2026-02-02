Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Kursverlauf
|
02.02.2026 15:59:27
ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im ATX Prime
Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,61 Prozent aufwärts auf 2 796,34 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent tiefer bei 2 779,05 Punkten, nach 2 779,34 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 742,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 798,94 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 02.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 658,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 393,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 932,26 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,20 Prozent zu. Bei 2 809,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 638,17 Zählern.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7,19 Prozent auf 3,28 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,96 Prozent auf 40,75 EUR), Warimpex (+ 4,78 Prozent auf 0,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,05 Prozent auf 15,96 EUR) und Addiko Bank (+ 1,96 Prozent auf 26,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Polytec (-2,91 Prozent auf 4,01 EUR), Lenzing (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR), Marinomed Biotech (-1,61 Prozent auf 18,30 EUR), AMAG (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR) und Frequentis (-1,21 Prozent auf 81,80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 228 126 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,525 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Die CPI Europe-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 8,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
15:59
|ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.at)
|
30.01.26
|ATX-Handel aktuell: ATX auf grünem Terrain (finanzen.at)