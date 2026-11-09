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Kursverlauf 09.11.2026 15:58:49

ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im ATX Prime

ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im ATX Prime

Der ATX Prime performt am ersten Tag der Woche positiv.

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,95 Prozent aufwärts auf 3 220,64 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 159,01 Punkten, nach 3 159,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 155,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 225,37 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 277,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 361,33 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,16 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,99 Prozent auf 113,20 EUR), Frequentis (+ 6,11 Prozent auf 62,50 EUR), DO (+ 3,66 Prozent auf 226,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,65 Prozent auf 3,98 EUR) und BAWAG (+ 3,44 Prozent auf 168,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Polytec (-3,37 Prozent auf 4,02 EUR), Wolford (-2,78 Prozent auf 2,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 3,70 EUR), Verbund (-1,72 Prozent auf 71,45 EUR) und OMV (-0,91 Prozent auf 71,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 144 175 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 6,71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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