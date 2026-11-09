ATX Prime
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09.11.2026 15:58:49
ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im ATX Prime
Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,95 Prozent aufwärts auf 3 220,64 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 159,01 Punkten, nach 3 159,01 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 155,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 225,37 Zähler.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der ATX Prime noch bei 3 212,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3 277,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 361,33 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,16 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,99 Prozent auf 113,20 EUR), Frequentis (+ 6,11 Prozent auf 62,50 EUR), DO (+ 3,66 Prozent auf 226,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,65 Prozent auf 3,98 EUR) und BAWAG (+ 3,44 Prozent auf 168,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Polytec (-3,37 Prozent auf 4,02 EUR), Wolford (-2,78 Prozent auf 2,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 3,70 EUR), Verbund (-1,72 Prozent auf 71,45 EUR) und OMV (-0,91 Prozent auf 71,10 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 144 175 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 6,71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|113,80
|7,56%
|BAWAG
|168,70
|3,69%
|DO & CO
|225,00
|2,97%
|Erste Group Bank AG
|115,40
|3,50%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,10
|0,81%
|Frequentis
|62,60
|6,28%
|Kapsch TrafficCom AG
|3,70
|-2,63%
|OMV AG
|71,20
|-0,77%
|Polytec
|4,06
|-2,40%
|Verbund AG
|71,75
|-1,31%
|Wolford AG
|2,10
|-2,78%
|ZUMTOBEL AG
|3,93
|2,34%
Indizes in diesem Artikel
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|3 230,98
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