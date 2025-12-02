ATX Prime-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im ATX Prime

Mit dem ATX Prime geht es aktuell aufwärts.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 2 516,35 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,042 Prozent tiefer bei 2 508,94 Punkten, nach 2 509,99 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 508,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 522,52 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2 393,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 290,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1 761,64 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 37,81 Prozent nach oben. 2 522,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Erste Group Bank (+ 2,98 Prozent auf 96,80 EUR), UBM Development (+ 1,33 Prozent auf 22,90 EUR), PORR (+ 0,95 Prozent auf 31,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,95 Prozent auf 85,20 EUR) und BAWAG (+ 0,78 Prozent auf 117,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil DO (-2,82 Prozent auf 186,40 EUR), Warimpex (-2,34 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR), Andritz (-2,15 Prozent auf 61,30 EUR) und Frequentis (-2,05 Prozent auf 66,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 151 038 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 36,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

