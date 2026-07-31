ATX Prime-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmittag

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,95 Prozent auf 3 209,83 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,032 Prozent auf 3 178,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 179,69 Punkten am Vortag.

Bei 3 235,11 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 175,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3 177,12 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, einen Stand von 2 865,52 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 269,62 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,75 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 243,92 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 4,47 Prozent auf 72,40 EUR), Verbund (+ 3,23 Prozent auf 59,20 EUR), Rosenbauer (+ 2,95 Prozent auf 62,80 EUR), FACC (+ 2,07 Prozent auf 16,74 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,69 Prozent auf 30,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AMAG (-2,10 Prozent auf 28,00 EUR), Palfinger (-1,82 Prozent auf 29,75 EUR), Semperit (-1,02 Prozent auf 14,55 EUR), Österreichische Post (-0,92 Prozent auf 32,25 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,63 Prozent auf 4,71 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 162 255 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,006 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at