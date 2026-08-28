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ATX Prime im Blick 28.08.2026 12:26:48

ATX Prime-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmittag

ATX Prime-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmittag

Der ATX Prime entwickelt sich am Freitag positiv.

Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,25 Prozent höher bei 3 325,58 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 3 284,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 284,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 329,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 284,89 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,94 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 3 123,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der ATX Prime 2 987,50 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 322,60 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 25,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 13,54 Prozent auf 97,30 EUR), Wolford (+ 7,69 Prozent auf 2,24 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,31) Prozent auf 154,60 EUR), Semperit (+ 2,99 Prozent auf 17,20 EUR) und FACC (+ 2,18 Prozent auf 16,90 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Kapsch TrafficCom (-2,00 Prozent auf 4,40 EUR), AMAG (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,68 Prozent auf 76,20 EUR), Vienna Insurance (-0,70 Prozent auf 70,80 EUR) und Rosenbauer (-0,64 Prozent auf 62,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die STRABAG SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 99 066 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,751 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,80 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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