ATX Prime-Handel aktuell: So performt der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent auf 2 851,96 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 2 865,81 Punkte an der Kurstafel, nach 2 865,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 849,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 891,06 Punkten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der ATX Prime bei 2 706,98 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Stand von 2 853,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 085,62 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,29 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 953,91 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,33 Prozent auf 98,80 EUR), Polytec (+ 3,95 Prozent auf 4,21 EUR), Lenzing (+ 1,94) Prozent auf 23,70 EUR), FACC (+ 1,22 Prozent auf 13,30 EUR) und CA Immobilien (+ 1,10 Prozent auf 27,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-10,08 Prozent auf 11,60 EUR), Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), Verbund (-3,04 Prozent auf 62,20 EUR), Frequentis (-2,59 Prozent auf 71,40 EUR) und voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,88 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 181 602 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,588 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die Warimpex-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 7,61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at