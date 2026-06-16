Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|Wiener Börse-Handel im Blick
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16.06.2026 12:26:37
ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime aktuell
Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 3 165,11 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent stärker bei 3 162,99 Punkten in den Handel, nach 3 162,58 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 177,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 149,71 Zählern.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 2 898,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 634,46 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 16.06.2025, mit 2 209,50 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,07 Prozent zu. Bei 3 177,64 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 4,38 Prozent auf 4,29 EUR), Vienna Insurance (+ 2,35 Prozent auf 65,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 52,40 EUR), BAWAG (+ 1,88 Prozent auf 168,30 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,23 Prozent auf 49,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-7,33 Prozent auf 194,60 EUR), Wolford (-5,93 Prozent auf 2,54 EUR), Marinomed Biotech (-1,98 Prozent auf 9,90 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 22,86 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,45 Prozent auf 5,42 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 176 706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,336 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
|11.05.21
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|214,00
|9,18%
|BAWAG
|171,80
|2,26%
|Erste Group Bank AG
|115,90
|2,11%
|Flughafen Wien AG
|49,50
|0,00%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,56
|0,36%
|Marinomed Biotech AG
|9,45
|-1,05%
|OMV AG
|56,85
|1,61%
|Raiffeisen
|54,50
|4,21%
|Telekom Austria AG
|9,75
|-1,32%
|Vienna Insurance
|66,20
|0,15%
|Wienerberger AG
|23,72
|1,98%
|Wolford AG
|2,24
|1,82%
|ZUMTOBEL AG
|4,40
|3,53%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 230,33
|1,78%
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