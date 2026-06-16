Flughafen Wien Aktie

Flughafen Wien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wiener Börse-Handel im Blick 16.06.2026 12:26:37

ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime aktuell

ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime aktuell

Beim ATX Prime stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 3 165,11 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent stärker bei 3 162,99 Punkten in den Handel, nach 3 162,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 177,64 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 149,71 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 2 898,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 634,46 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 16.06.2025, mit 2 209,50 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19,07 Prozent zu. Bei 3 177,64 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 4,38 Prozent auf 4,29 EUR), Vienna Insurance (+ 2,35 Prozent auf 65,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,04 Prozent auf 52,40 EUR), BAWAG (+ 1,88 Prozent auf 168,30 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,23 Prozent auf 49,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-7,33 Prozent auf 194,60 EUR), Wolford (-5,93 Prozent auf 2,54 EUR), Marinomed Biotech (-1,98 Prozent auf 9,90 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 22,86 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,45 Prozent auf 5,42 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 176 706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,336 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Kapsch TrafficCom AG

mehr Analysen
21.05.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
17.02.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
26.02.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 214,00 9,18% AT & S (AT&S)
BAWAG 171,80 2,26% BAWAG
Erste Group Bank AG 115,90 2,11% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 49,50 0,00% Flughafen Wien AG
Kapsch TrafficCom AG 5,56 0,36% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 9,45 -1,05% Marinomed Biotech AG
OMV AG 56,85 1,61% OMV AG
Raiffeisen 54,50 4,21% Raiffeisen
Telekom Austria AG 9,75 -1,32% Telekom Austria AG
Vienna Insurance 66,20 0,15% Vienna Insurance
Wienerberger AG 23,72 1,98% Wienerberger AG
Wolford AG 2,24 1,82% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,40 3,53% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 230,33 1,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen