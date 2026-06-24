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Index im Fokus 24.06.2026 15:59:00

ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime aktuell

ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,96 Prozent schwächer bei 3 155,20 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent stärker bei 3 218,74 Punkten in den Handel, nach 3 218,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 155,20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 219,68 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 1,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 958,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 617,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 189,42 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,70 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell CA Immobilien (+ 1,53 Prozent auf 23,30 EUR), Flughafen Wien (+ 1,20 Prozent auf 50,60 EUR), Wolford (+ 0,83 Prozent auf 2,42 EUR), Polytec (+ 0,71 Prozent auf 4,28 EUR) und CPI Europe (+ 0,26 Prozent auf 15,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-5,95 Prozent auf 69,50 EUR), voestalpine (-4,31 Prozent auf 42,64 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,75 Prozent auf 29,50 EUR) und Vienna Insurance (-3,57 Prozent auf 64,80 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 127 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,249 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,86 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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CA Immobilien 23,35 0,86% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,28 0,13% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 117,50 2,09% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 51,60 -1,15% Flughafen Wien AG
Frequentis 66,00 -3,93% Frequentis
OMV AG 54,95 0,37% OMV AG
Polytec 4,39 -0,23% Polytec
Schoeller-Bleckmann 29,50 -1,01% Schoeller-Bleckmann
Telekom Austria AG 10,14 1,71% Telekom Austria AG
Vienna Insurance 65,10 1,09% Vienna Insurance
voestalpine AG 43,18 -0,28% voestalpine AG
Warimpex 0,53 6,67% Warimpex
Wolford AG 2,42 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 193,12 0,43%

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