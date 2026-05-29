FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Ausschüttung an Investoren
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29.05.2026 10:02:35
ATX Prime-Papier FACC-Aktie: Die FACC-Dividende im Fokus
Bei der Hauptversammlung von ATX Prime-Papier FACC am 28.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,10 EUR je Aktie beschlossen.
FACC-Dividendenrendite im Fokus
Via wien beendete der FACC-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 16,72 EUR. Heute wird der FACC-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der FACC-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die FACC-Anleger erfolgt kurze Zeit später. FACC verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,87 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,00 Prozent betrug.
FACC-Aktienkurs vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der FACC-Aktienkurs via wien 78,63 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 87,93 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
FACC-Dividendenausblick
Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,18 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,10 Prozent hinzugewinnen.
FACC-Kerndaten
Die Börsenbewertung des ATX Prime-Unternehmens FACC beträgt aktuell 772,019 Mio. EUR. Das FACC-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 24,82. 2025 setzte FACC 984,400 Mio. EUR um und erzielte ein EPS von 0,46 EUR.
Redaktion finanzen.at
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