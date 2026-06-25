ATX Prime-Papier Telekom Austria-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Telekom Austria-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von ATX Prime-Wert Telekom Austria am 24.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,42 EUR vereinbart. Damit wurde das Niveau der Telekom Austria-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,00 Prozent nach oben angepasst. Alles in allem schüttet Telekom Austria 265,63 Mio. EUR an Aktionäre aus. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 11,11 Prozent gestiegen.

Telekom Austria-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Telekom Austria-Titel via wien bei einem Wert von 9,97 EUR. Heute wird der Telekom Austria-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Telekom Austria-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Telekom Austria-Aktie eine Dividendenrendite von 4,67 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 5,03 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Telekom Austria via wien 5,84 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 55,41 Prozent statt.

Telekom Austria-Dividendenvorhersage

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,46 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,62 Prozent zurückgehen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Telekom Austria

Der Börsenwert des ATX Prime-Unternehmens Telekom Austria steht aktuell bei 6,608 Mrd. EUR. Das Telekom Austria-KGV beträgt aktuell 9,76. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Telekom Austria auf 5,577 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 0,92 EUR aus.

Redaktion finanzen.at