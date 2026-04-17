AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
|Qualitätsdividendenzahlung
|
17.04.2026 10:02:41
ATX Prime-Titel AMAG-Aktie: AMAG schüttet weniger Dividende aus
Im Zuge der Hauptversammlung von ATX Prime-Titel AMAG am 16.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,75 EUR je Aktie vereinbart. Das entspricht einer Verringerung der AMAG-Dividende um 37,50 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. 42,32 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung von AMAG hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 Prozent reduziert.
AMAG-Dividendenrendite
Schlussendlich notierte das AMAG-Papier am Tag der Hauptversammlung via wien bei 30,10 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das AMAG-Wertpapier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem AMAG-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Das AMAG-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,11 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 5,00 Prozent.
Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der AMAG-Aktienkurs via wien 24,90 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 37,80 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Titel AMAG
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,25 EUR voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,22 Prozent erhöhen.
Wichtigste Eckdaten von AMAG
Der Börsenwert des ATX Prime-Unternehmens AMAG beträgt aktuell 1,054 Mrd. EUR. Das KGV von AMAG beläuft sich aktuell auf 24,99. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von AMAG auf 1,479 Mrd.EUR, das EPS machte 0,96 EUR aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMAG
|
17.04.26
|EQS-CMS: AMAG Austria Metall AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen (EQS Group)
|
17.04.26
|EQS-CMS: AMAG Austria Metall AG: Other issuer/company information (EQS Group)
|
16.04.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Wien: ATX Prime schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu AMAG
|01.04.26
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|24.01.25
|AMAG
|Baader Bank
|03.05.24
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|01.04.26
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|24.01.25
|AMAG
|Baader Bank
|03.05.24
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|30.04.21
|AMAG add
|Baader Bank
|25.02.21
|AMAG add
|Baader Bank
|08.02.21
|AMAG kaufen
|Baader Bank
|30.07.20
|AMAG add
|Baader Bank
|22.06.20
|AMAG kaufen
|Baader Bank
|01.04.26
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|20.07.23
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|18.07.22
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|29,90
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.