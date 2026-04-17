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Qualitätsdividendenzahlung 17.04.2026 10:02:41

ATX Prime-Titel AMAG-Aktie: AMAG schüttet weniger Dividende aus

ATX Prime-Titel AMAG-Aktie: AMAG schüttet weniger Dividende aus

AMAG-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die AMAG-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von ATX Prime-Titel AMAG am 16.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,75 EUR je Aktie vereinbart. Das entspricht einer Verringerung der AMAG-Dividende um 37,50 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. 42,32 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung von AMAG hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 Prozent reduziert.

AMAG-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das AMAG-Papier am Tag der Hauptversammlung via wien bei 30,10 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das AMAG-Wertpapier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem AMAG-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Das AMAG-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,11 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 5,00 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der AMAG-Aktienkurs via wien 24,90 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 37,80 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel AMAG

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,25 EUR voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,22 Prozent erhöhen.

Wichtigste Eckdaten von AMAG

Der Börsenwert des ATX Prime-Unternehmens AMAG beträgt aktuell 1,054 Mrd. EUR. Das KGV von AMAG beläuft sich aktuell auf 24,99. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von AMAG auf 1,479 Mrd.EUR, das EPS machte 0,96 EUR aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

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