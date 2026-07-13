ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Andritz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Andritz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,99 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,273 Andritz-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 72,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,04 EUR wert. Mit einer Performance von +65,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Andritz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at