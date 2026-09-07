ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Andritz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Andritz-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,89 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 213,288 Andritz-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (84,30 EUR), wäre die Investition nun 17 980,16 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79,80 Prozent gesteigert.

Andritz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,26 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at