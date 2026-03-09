Andritz Aktie

Investmentbeispiel 09.03.2026 10:03:48

ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Andritz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Andritz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, befänden sich nun 1,613 Andritz-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,84 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 06.03.2026 auf 68,10 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,84 Prozent erhöht.

Andritz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,67 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Andritz AG

Nachrichten zu Andritz AG

