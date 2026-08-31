ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 48,66 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,551 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 1 691,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 82,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,13 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Andritz betrug jüngst 8,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at