Andritz Aktie

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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Andritz-Investition im Blick 10.08.2026 10:03:54

ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Andritz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.08.2016 wurden Andritz-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Andritz-Papier an diesem Tag bei 45,60 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Andritz-Aktie investierten, hätten nun 21,932 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Andritz-Aktie auf 81,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 789,67 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,97 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Andritz bezifferte sich zuletzt auf 8,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andritz AG

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