ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Andritz-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Andritz-Papiers betrug an diesem Tag 56,50 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Andritz-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 176,991 Andritz-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 513,27 EUR, da sich der Wert eines Andritz-Papiers am 06.02.2026 auf 70,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,13 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Andritz eine Marktkapitalisierung von 6,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Andritz AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
