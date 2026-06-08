ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Andritz-Investment verdienen können.

Am 08.06.2021 wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 48,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,773 Andritz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 76,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 587,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,70 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Andritz belief sich zuletzt auf 7,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at