Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lohnender Andritz-Einstieg?
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23.11.2026 10:03:36
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Andritz-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Andritz-Anteile an diesem Tag 44,30 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 22,573 Andritz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 749,44 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 74,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Andritz belief sich zuletzt auf 7,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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