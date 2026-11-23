So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Andritz-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Andritz-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Andritz-Anteile an diesem Tag 44,30 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 22,573 Andritz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 749,44 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 74,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Andritz belief sich zuletzt auf 7,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at