Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lukrative Andritz-Anlage?
|
21.09.2026 10:03:43
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Andritz-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Andritz-Anteile bei 47,42 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Andritz-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,088 Andritz-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 84,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 775,62 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 775,62 EUR, was einer positiven Performance von 77,56 Prozent entspricht.
Andritz wurde am Markt mit 8,25 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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