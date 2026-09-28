Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Andritz-Investition
|
28.09.2026 10:03:45
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Andritz von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Andritz-Aktie statt. Zum Handelsende standen Andritz-Anteile an diesem Tag bei 47,58 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 210,172 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 84,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 654,48 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 76,54 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Andritz belief sich zuletzt auf 8,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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