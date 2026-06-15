ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Andritz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Andritz-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Andritz-Papiers betrug an diesem Tag 42,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Andritz-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 235,849 Andritz-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 372,64 EUR, da sich der Wert einer Andritz-Aktie am 12.06.2026 auf 77,90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 83,73 Prozent gleich.

Der Marktwert von Andritz betrug jüngst 7,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at