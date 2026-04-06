Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Andritz-Performance im Blick
|
06.04.2026 10:03:47
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Andritz-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Andritz-Papier an diesem Tag 59,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,807 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Andritz-Aktie auf 60,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 023,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,35 Prozent gesteigert.
Andritz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andritz AG
Nachrichten zu Andritz AG
|
31.03.26
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
31.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
31.03.26
|Handel in Wien: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
31.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
30.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
30.03.26
|Börse Wien: ATX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
30.03.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gewinne in Wien: ATX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
|09.03.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|60,90
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.