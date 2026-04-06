ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Andritz-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Andritz-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Andritz-Papier an diesem Tag 59,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,807 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Andritz-Aktie auf 60,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 023,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,35 Prozent gesteigert.

Andritz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at