Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Profitabler Andritz-Einstieg?
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29.06.2026 10:03:53
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Andritz-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Andritz-Aktie bei 49,66 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Andritz-Aktie investierten, hätten nun 20,137 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Andritz-Aktien wären am 26.06.2026 1 546,52 EUR wert, da der Schlussstand 76,80 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 54,65 Prozent vermehrt.
Andritz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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