Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lukrative Andritz-Investition?
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27.07.2026 10:04:12
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Andritz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 207,039 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 77,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 16 004,14 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 60,04 Prozent.
Zuletzt verbuchte Andritz einen Börsenwert von 7,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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