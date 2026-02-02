Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Langfristige Performance 02.02.2026 10:04:30

ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Andritz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Andritz-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hat, hat nun 18,248 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 73,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 332,12 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,21 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Andritz bezifferte sich zuletzt auf 7,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Andritz AG

Nachrichten zu Andritz AG

Analysen zu Andritz AG

04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
24.03.25 Andritz buy Baader Bank
13.02.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 73,40 0,55% Andritz AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

