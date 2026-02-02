Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Langfristige Performance
|
02.02.2026 10:04:30
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Andritz-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Andritz-Aktie investiert hat, hat nun 18,248 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 73,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 332,12 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,21 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Andritz bezifferte sich zuletzt auf 7,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andritz AG
Analysen zu Andritz AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|73,40
|0,55%