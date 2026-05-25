Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lohnende Andritz-Investition?
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25.05.2026 10:03:55
ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Andritz-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 60,95 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 164,069 Andritz-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (76,50 EUR), wäre die Investition nun 12 551,27 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,51 Prozent.
Der Börsenwert von Andritz belief sich jüngst auf 7,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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