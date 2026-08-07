ATX-Titel AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AT S (AT&S)-Aktien verdienen können.

Am 07.08.2016 wurden AT S (AT&S)-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das AT S (AT&S)-Papier letztlich bei 10,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,756 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 1 441,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 147,80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 341,95 Prozent.

AT S (AT&S) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,55 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Papiere an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der erste festgestellte Kurs des AT S (AT&S)-Papiers lag damals bei 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at